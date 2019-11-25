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Ankara'da ByLock operasyonu: 46 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

25.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:40Ankara'da ByLock operasyonu: 46 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucunda 34 şüphelinin yakalandığı, diğer 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
(Abdullah Sarica/ İHA)

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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