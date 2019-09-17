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Ankara'da 'bylock' operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 14 kişiden 9'u gözaltına alındı.

17.09.2019 10:18Ankara'da 'bylock' operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 14 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

ANKARA, -



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Kaynak: DHA

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