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Ankara'da 'bylock' soruşturması: 14 gözaltı kararı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6'sı emniyet müdürü 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 6'sı gözaltına alındı.

17.09.2019 09:15Ankara'da 'bylock' soruşturması: 14 gözaltı kararı
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6'sı emniyet müdürü 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 6'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen, 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur olmak üzere 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerden 6'sını yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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