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Ankara'da camiler, koronavirüs nedeniyle boş kaldı

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:52
Ankara'da camiler, koronavirüs nedeniyle boş kaldı
ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar ile cuma namazında camiler kapalı tutuldu. Ankara 'da polis ekipleri, öğle saatlerinde camilerin çevresinde önlem aldı. Başta Kocatepe Camii olmak üzere Başkent'teki tüm camiler, kapalı olup olmadığı yönünde kontrol edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararından haberi olmayan bazı vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte camilere gitti. Kapıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararına ilişkin yazıyı gören vatandaşlar, koruyucu maskeler ile görev yapan polisleri de uyarısıyla geri döndü.

Öte yandan Hacı Bayram Veli Camii'nde öğle ezanının okunması ardından, "Ev veya iş yerimizde öğle namazını kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için lütfen dua edelim" uyarısı yapıldı.


- Ankara
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Kaynak: DHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Güncel

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