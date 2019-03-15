Ankara'da Çarptığı Taksinin Şoförü Ölen Lüks Otomobil Sürücüsü, Tutuklandı

Kaynak: DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks otomobiliyle çarptığı taksinin şoförü ölen İsmail Arıkan, avukatıyla polise giderek teslim oldu. Kazanın ardından korktuğu için olay yerinden ayrıldığını ileri süren Arıkan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Çankaya Ziyaur Rahman Caddesi'nde, Çankaya Köşkü yakınında meydana geldi. İsmail Arıkan yönetimindeki 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı yöne giden Nevzat Çakır yönetimindeki 06 T 6628 plakalı taksiye arkadan çarptı. Otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada taksi şoförü Çakır hayatını kaybederken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arıkan ise kaçtı.AVUKATIYLA POLİSE GİDEREK TESLİM OLDUOto galerisi ve oto yedek parça dükkanı işlettiği öğrenilen İsmail Arıkan, polisin dün yaptığı aramalara rağmen bulunamadı. Arıkan, kazadan yaklaşık 20 saat sonra avukatıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.TUTUKLANDIGözaltına alınan İsmail Arıkan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Arıkan, savcılıkta verdiği ifadesinde korktuğu için kaza yerinden ayrıldığını, kaçma amacının olmadığını ileri sürdü. Kazanın şokunu atlattıktan sonra polise kendisinin teslim olduğunu söyleyen İsmail Arıkan, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.Öte yandan, taksi şoförü Nevzat Çakır, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.