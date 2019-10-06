Haberler » Güncel » Haber

Ankara'da çatı yangını

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06.10.2019 13:22Ankara'da çatı yangını
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binada hasar oluştu.
Yangın, öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi 876 sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çatıdan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yapılan kontrolde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti
18:15 28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali
18:15 Kahramanmaraş'ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu
18:14 Etnospor'un son gününde atlı spor gösterilerine yoğun ilgi
18:12 Sınırda namlular suriye'ye çevrildi
18:11 Depremde arkadaşlarına yardımcı olan minikler birlikte maç izleyecek
18:11 Savunma sanayii başkanı demir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı