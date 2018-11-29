Ankara'da Cezaevinden Firar Eden Zanlı, Aksaray'da Yakalandı

Ankara Sincan
Açık Cezaevi'nden yaklaşık 10 önce firar eden H.K.(17), memleketi Aksaray
'da yakalandı. H. K.'nin (17) cezaevinden kaçıp geldiği Aksaray'da da 2 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirtildi.
Olay, bugün Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk
Bulvarı'nda meydana geldi. Çevredekiler erkek bir kişinin davranışlarından şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, oradan uzaklaşan kişiyi, verilen eşkal üzerine aramaya başladı. Yaptığı arama sırasında verilen eşkala uyan kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli. kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Polis
, yaptığı kimlik kontrolünde adının H.K. olduğunu ve hırsızlık suçundan hükümlü olduğu Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden yaklaşık 10 gün önce firar ettiği ve bu süreçte de Aksaray'da 2 ayrı hırsızlık olayına karıştığı için hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan H.K.'nin Sincan Açık Cezaevi'ne gönderileceği belirtildi.
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29 Kasım 2018 Perşembe 15:40