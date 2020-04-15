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Ankara'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Yeni İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı.

15.04.2020 08:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:18
Ankara'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
Yeni İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı.

İnfaz Yasası'nda yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri için hazırlıklar başladı. Bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan İnfaz Yasası'nda yapılan düzenlemeleri içeren Kanunun ardından Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda tahliyeler başladı.

Polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına uyularak otobüslere alınan hükümlüler daha sonra cezaevinden sivil otobüsler ile çıkarıldı.

Hükümlülerden Ankaralı olmayanların ise yine aynı şekilde otobüslerle memleketlerine bırakılacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Af Yasası, Ankara, Güncel
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