Ankara'da CHP ve İYİ Parti Arasında Gece Yarısı Sürpriz Zirve: Ankara Adayı Netleşti

İYİ Parti ve CHP liderleri cumartesi gecesi sürpriz bir toplantı gerçekleştirdi. Ankara, Mersin, Balıkesir dahil 11 belediye masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesinde Mansur Yavaş ismi netleşti.

İKİ LİDER SÜRPRİZ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRDİ

Ankara adayı konusunda uzlaşmaya varamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumartesi gecesi bir araya geldi. Parti ofisi dışında bir araya gelen liderlerin gündeminde Mansur Yavaş vardı.

Akşener- Kılıçdaroğlu

"ADAYIMIZ MANSUR YAVAŞ OLACAK"

İddialara göre CHP Lideri gösterecekleri adayın, İYİ Parti tarafından desteklenmesini istedi. İYİ Parti ise bazı iller karşılığında Ankara'da aday gösterme konusunda ısrarcı olmadı. Meral Akşener "Eğer Ankara bizde kalacaksa adayımız Mansur Yavaş olacak. Ankara CHP'de kalacaksa tavsiyemiz Yavaş'ı aday göstermeniz." dedi.

Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ'TAN MESAJ GELDİ

Öte yandan gece yarısı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Yavaş sosyal medya hesabından, "Bu saat itibarıyla ittifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır. Saygı ile duyururum" ifadelerini paylaştı.