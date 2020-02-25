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Ankara'da çökme meydana gelen 3 katlı apartman boşaltıldı

ANKARA'da, zemininde çökme meydana gelen, 3 katlı apartman tahliye edildi.

25.02.2020 04:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 04:26Ankara'da çökme meydana gelen 3 katlı apartman boşaltıldı

ANKARA'da, zemininde çökme meydana gelen, 3 katlı apartman tahliye edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında ilçesi Buharlı Sokak'ta bulunan Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Yaklaşık, 6 aydır zemininden su aldığı belirtilen 1 numaralı dairenin tabanında çökme meydana geldi. Dairenin tabanından ayrılan kısmı gören ev sahibi, durumu belediyeye bildirdi. ekipleri, yapılan incelemede binada çökme tehlikesi olduğunu belirledi. Alınan tahliye kararının ardından bina sakinleri, zilleri çalınarak uyandırıldı. Evlerinden çıkan vatandaşlar, apartman önünde bekleyişe geçti. Boşaltılan apartmanın zabıta tarafından mühürlenmesinin ardından da kimi bina sakinleri akraba ve komşularına, gidecek yeri olmayanlar da belediyenin misafirhanesine sığındı.

Apartman yöneticisi Yaşar Güler, bir dairenin salonunda meydana gelen çökme nedeniyle binanın tahliye edildiğini belirterek, "18 daire var, arkadaşlardan bilgi bekliyoruz. Nerede kalacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

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Apartmandan görüntü

Zabıta ekiplerinden görüntü

Tahliye edilen bina sakinleri

Apartman yöneticisi ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA,



Keçiören, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

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