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Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide çuvalların içinde yaklaşık 20 ölü köpek bulundu.

24.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:57
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide çuvalların içinde yaklaşık 20 ölü köpek bulundu.

İlçede oturan Nihan Demirel Uçarer, dün akşam saatlerinde Taşpınar Mahallesi'nde eşiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıktı. Uçarer ve eşi, boş arazide koku gelen bölgeye gittiğinde çuvalların içinde ölü köpekler olduğunu fark etti. Çiftin haber vermesi üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, inceleme yaptı. Çuvallardan birisinin içinde yavru köpeğin canlı olduğu fark edildi. Köpek, kliniğe götürülerek tedaviye alındı. Diğer köpeklerden bazılarının patilerinde ise damar yolu açmak için kullanılan intraket (damar içi borucuk) bulundu. Yaklaşık 20 köpek ölüsü, belediye görevlileri tarafından toplanarak götürüldü.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Durumu öğrenerek köpeklerin bulunduğu yere gelen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Patileri Koruma Derneği üyesi Çiğdem Mavili, koronavirüs salgını nedeniyle yaşayacaklarının garantisi yokken insanların hala hayvanlarla uğraşmaya devam ettiğini söyledi. Mavili, "Özel bir kliniğin yaptığını düşünüyoruz. Çünkü kollarında intraket var. Sahipli hayvanlar. Bizler hayvanlarımız öldüğünde veterinerlere tıbbi atık ücreti ödüyoruz. Ama veterinerler, maalesef bu şekilde yerleşim yeri olmayan dağ başlarına hayvanları atıyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

Araziye atılan çuvallar

Hayvanseverler ile röp.

Ekiplerin köpekleri toplaması

Genel ve detay

Haber-Kamera:  Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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