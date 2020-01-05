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Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu: 4 tutuklama

ANKARA'da, 2 yaşlının yanına yaklaşarak, ellerindeki çamuru üzerlerine sürüp, temizleme bahanesiyle cüzdanlarını çalanlara yönelik düzenlenen 'Balçık' operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

05.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:26 Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu: 4 tutuklama

ANKARA'da, 2 yaşlının yanına yaklaşarak, ellerindeki çamuru üzerlerine sürüp, temizleme bahanesiyle cüzdanlarını çalanlara yönelik düzenlenen 'Balçık' operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, biri 81 diğeri 89 yaşında olan 2 kişinin cüzdanlarının çalınmasının ardından çalışma başlattı. Çalışma sonucu hırsızlık şüphelilerini belirleyen polis, 4 kişilik grubu izleyerek, takibe aldı. Yapılan takipte 4 kişinin, yaşlıların yanına yaklaşarak, ellerindeki çamuru üzerlerine sürüp, 'Ceketin pislenmiş' diyerek, temizleme bahanesiyle cüzdanları çaldığı tespit edildi. 'Balçık' adı verilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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