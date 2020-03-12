Ankara'da DEAŞ'la irtibatlı 5 şüpheli yakalandı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5'i yakalandı.
12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:38
Ankara 'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5'i yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 10 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.
Yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 10 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.
Yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA
Manşet
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