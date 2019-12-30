Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı - Haberler

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:21 Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları doğrultusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik Ankara'da operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 50 kişiye yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon için düğmeye basıldı ve 30 Irak, 2 Suriye, 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Firari biçimde olan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:00   ABD'de Yusuf Özgür'ü öldüren 2 saldırgan yakalandı - Haberler
10:59   (Özel) Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler - Haberler
10:58   Almanya'dan Aylin'e protez bacak mesajı - Haberler
10:58   Oto galeri açıp vekaletname ile 25 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - Haberler
10:58   Uyuşturucu alıp araç kullanan sürücülere ağır ceza - Haberler
10:47   Son dakika: İzmir'de Sağlık müdürü ve doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
10:45   Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu - Haberler
10:36   Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar - Haberler
10:24   Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtar Meral Akşener'in elinde mi? - Haberler
09:37   Aldığı otomobil başına dert oldu, firma hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
30.12.2019 11:12:24