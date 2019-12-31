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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ANKARA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı.

31.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:45 Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ANKARA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibatlarını belirledi. İstihbari çalışmalarda örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, 'yalnız kurt' tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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