Haberler » Güncel » Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Haber

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan, Irak uyruklu olduğu belirlenen 9'u yakalandı.

26.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:58Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan, Irak uyruklu olduğu belirlenen 9'u yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
08:14  26 Şubat Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
26.02.2020 10:12:09