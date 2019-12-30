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Ankara'da DEAŞ operasyonunda 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:50 Ankara'da DEAŞ operasyonunda 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 50 yabancı uyruklu zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 30'u Irak, 2'si Suriye, biri Fas uyruklu olmak üzere 33 zanlıyı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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