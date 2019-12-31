Haberler » Güncel » Ankara'da dehşet: Bebeğinin yanında öldürülmüş olarak bulundu - Haber

Ankara'da dehşet: Bebeğinin yanında öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

31.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:55 Ankara'da dehşet: Bebeğinin yanında öldürülmüş olarak bulundu
'nın ilçesinde bir kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Oba Sokak'ta meydana gelen olayda, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen Selman K. isimli bir kişi, eşi Nazmiye K.'yi (19) evlerinde 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu söyledi. İhbarı değerlendiren sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde Nazmiye K.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Nazmiye K.'nin cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Nazmiye K.'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.
(Neslihan Demirer/İHA)

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:42   Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (2) - Haber
13:42   "Ağaç kesme, fidan dik" kampanyasıyla 10 bin fidan dağıtıldı - Haber
13:42   Avcılar'da metrobüste taciz iddiasıyla yargılanan sanığın duruşması görüldü - Haber
13:42   Bakan Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:42   Ergani İlçe Emniyet Müdürü Özgen'den yeni yıl mesajı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 13:44:00