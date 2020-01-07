Haberler » Gündem » Ankara'da deprem oldu? Ankara depremi şiddeti kaç? Ankara'da ne zaman deprem oldu? - Haberler

Ankara'da deprem oldu? Ankara depremi şiddeti kaç? Ankara'da ne zaman deprem oldu?

Ankara 7 Ocak Salı gününe depremle uyandı. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası halk tedirginlik yaşarken Ankara depremi şiddeti kaç, Ankara'da ne zaman deprem oldu gibi sorular akıllara geldi. İşte Ankara depreminin detayları…

07.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:27 Ankara'da deprem oldu? Ankara depremi şiddeti kaç? Ankara'da ne zaman deprem oldu?

7 Ocak Salı günü sabah saatlerinde 'da deprem yaşandı. Ankaralıları tedirgin eden depren sonrası vatandaşlar, Ankara depremi şiddeti kaç, Ankara'da ne zaman deprem oldu gibi sorular sordu. İşte AFAD'dan ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen Ankara depremi açıklamaları…

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara depremi saat, 08.05'te oldu. Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak belirtildi. Deprem derinliği ise 6.6 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi

Ankara depremi AFAD verilerine göre de 3.8 büyüklük, 7.03 km derinlik ve gerçekleşme saati 08.01 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi

Deprem, Ankara, Sabah, Gündem, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

12:30   İstanbul barajları doluluk oranları? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri - Haberler
12:17   Demi Lovato kimdir? Neymar'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Demi Lovato kimdir? - Haberler
12:06   Jordan Torunarigha kimdir? Jordan Torunarigha mevkiisi ne, kaç yaşında, nereli? - Haberler
12:02   Simon Falettea kimdir? Simon Falettea mevkiisi ne, kaç yaşında, nereli? - Haberler
11:54   Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ nereli, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ dizileri ve filmleri - Haberler
23:59   Günlük burç yorumları 7 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
7.01.2020 12:33:25