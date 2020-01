Depremler devam edecek mi? Profesör Mehmet Fatih Altan canlı yayında açıkladı

Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan CNN'de katıldığı canlı yayında Manisa'daki depremle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARIMIZI RAHATLATICI KONUŞMAMALIYIZ"

Altan, "Ege Bölgesi'nde bir sürü fay hattı var. Ve buradaki fayların hepsi aktif. Dünyanın en aktif fay hatları bu bölgede. Hatta İzmir'e acil önlem alınması gerektiğini biz sürekli söylüyoruz.Çünkü bu bölgelerde sürekli 5 ve üzeri deprem beklenir. Ne zaman olur depremler artacak mı azalacak mı şeklindeki söylemlerin yanlış olacağı kanaatindeyim. Söylenecek şey her an büyük bir deprem olabilir. Bunu bilmemiz gerekir. Bilimsel veriler hemen ortaya çıkmaz daha yeni oldu. Bu bölgelerde 193 tane 5 ve üzeri deprem olmuş Türkiye'de çok büyük bir rakam bu Japonya'ya yakın rakamlar. Bunları bölgesel olarak incelediğimizde de bu depremlerin yüzde 25'i yani 4'te 1'i Ege Bölgesi'nde olmuştur. Bu depremler şaşırtıcı değil çok normal depremler bu şiddetteki depremlere artık Ege Bölgesi alışmalı biz artık insanlarımızı rahatlatıcı konuşmamalıyız" şeklinde konuştu.

- Manisa'daki bu depremin İstanbul'da da bu kadar hissedilmesini nasıl görüyorsunuz?

"Şimdilik bir tehlike görmüyoruz İstanbul için çünkü İstanbul'un etkilendiği fay hattı bu depremlerden bağımsız. İstanbul Kuzey Anadolu fay hattından etkilenecektir. Büyük deprem olarak. İstanbul için bir korku yok şu anda."

- Ankara 'daki fay hattı da Manisa'daki ile aynı değil o nasıl aynı anda tetiklendi?

"Zayıf bir olasılık da olsa birbirini tetikleyebiliyor bağımsız olmasına rağmen yine de tetiklemez diye bir şey yok. Acaba tetikledi mi tetiklemedi mi bununlar ilgili de kesin bir şey söylemek doğru olmaz daha bilimsel çalışmalar yapılmadı. Bilimsel çalışmalarla bunları desteklemek gerekir. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Biz son 10 senedeki bu 193 depremi inceledik. Türkiye'nin yüzde 69'u yerleşim bölgelerinde olur."

- Ankara için ne görüyorsunuz?

"Şu an daha büyük bir deprem beklenmiyor. Artık artçılarla sönebilir. Fakat Manisa'da her zaman için olabilir. Her yer fay hattı ile dolu bu bölgede bunlar birbirini tetikleyebilir. Bunları incelediğimizde burası beşik gibi sallanıyor zaten her gün sallanan yerler buralar. Bundan sonra 5 üzeri deprem de beklenebilir. Bununla ilgili bir zaman aralığı veremeyiz. Böyle bir teknoloji yok. Biz İzmir için de uyarılarımızı yaptık mutlaka önlem alınmalı diye. Deprem öncesi hazırlıklara önem vermemiz artık lazım bizim vatandaşlarımızı bu depremlere hazırlamamız lazım."

MANİSA'DA 212 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA 10 ARTÇI DEPREM

Ankara'daki depreme ilişkin de açıklama yapan AFAD, "Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.