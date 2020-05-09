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Ankara'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza

Ankara'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira cezaANKARA'da, kumar oynatılan dernek bürosuna yapılan polis baskınında, içeride bulunan 37 kişiye 113 bin 400 TL para cezası kesildi.

09.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:36
Ankara'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza
ANKARA'da, kumar oynatılan dernek bürosuna yapılan polis baskınında, içeride bulunan 37 kişiye 113 bin 400 TL para cezası kesildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde bir dernek bürosunda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, biri 65 yaşın üstünde 37 kişiyi suçüstü yakaladı. Polis ekipleri, 37 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmekten 113 bin 400 TL para cezası kesti. Ankara’da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

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