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Ankara'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ANKARA'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

31.07.2019 13:33 Ankara'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı


ANKARA'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Turgut Özel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emrah Yarız yönetimindeki 06 M 5232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara- Samsun yolu bir süre ulaşıma kapandı. Aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesi ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler
Ters dönen araçtan görüntü
Aracın kaldırılması
Detaylar


Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -



Ankara, Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

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