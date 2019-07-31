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Ankara'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıANKARA'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

31.07.2019 13:49
Ankara'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ankara'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
ANKARA'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Turgut Özel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emrah Yarız yönetimindeki 06 M 5232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara- Samsun yolu bir süre ulaşıma kapandı. Aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesi ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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