Ankara'da devrilme tehlikesi bulunan 150 meşe ağacı kesildi



ANKARA'da, önceki gün şiddetli rüzgarda devrilen ağacın 3 kişinin yaralanmasına neden olmasının ardından, bölgedeki Kurtuluş Parkı'nda bulunan 150 kuru meşe ağacı, devrilme tehlikesine karşı kesildi.

Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde önceki gün şiddetli rüzgarda devrilen ağaç, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bunun üzerine bölgede inceleme yaptı. Çankaya Kurtuluş Parkı'nda bulunan meşe ağaçlarının kuruduğu ve devrilme tehlikesi bulunduğu belirlendi. Ekipler, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan izin ile parkta kuruyan 150 meşe ağacını yıkılma tehlikesine karşı kesti. Gece saatlerinde kesilen ağaçlar, parçalanıp kamyonlara yüklenerek götürüldü. Kesilen ağaçların yerine yeni fidanların dikileceği belirtildi.