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Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ünün yakalandığını açıkladı.

18.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:39Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ünün yakalandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı belirtildi. Örgüte müzahir kültür merkezinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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