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Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ünün yakalandığını açıkladı.

18.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:40Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ünün yakalandığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı belirtildi. Örgüte müzahir kültür merkezinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edildi.
(İHA)

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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