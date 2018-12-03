Ankara'da Doğalgaz Patlaması Meydana Geldi! 7 Yaralı Var

Ankara'da, bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Patlama nedeniyle 7 vatandaşın yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara İtfaiye Daire Başkanı, "Patlamanın nedeniyle ilgili gerekli inceleme yapılıyor. Doğal gaz patlaması olmayabilir. Başka bir patlama yaşanması söz konusu değil, ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Necatibey Caddesi'ndeki patlamada 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle: Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir.

"ŞU ANDA HASTANEDE OLANLAR HAFİF YARALI"

Ankara Valisi Vasip Şahin, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda hastanede olanlar hafif yaralı. Cam kırıklarından kaynaklanan yaralanma. Saat 18:45 sıralarında bir patlama oluyor. Patlama gaz sıkışmasından dolayı kaynaklanıyor. Bir yangın söz konusu değil. Patlama tamamen doğalgaz ile ilgili." dedi.

Olay yerinden görüntüler: