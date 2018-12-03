03 Aralık 2018, 19:35
»»

Ankara'da Doğalgaz Patlaması, Yaralılar Var (2)

Ankara

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle: "Saat 18.44'te Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü  olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Polis,İtfaiye,Ankara
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:35