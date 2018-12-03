Ankara'da Doğalgaz Patlaması, Yaralılar Var (2)

Ankara
'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İtfaiye
ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.
Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı
'ndan yapılan açıklama ise şöyle: "Saat 18.44'te Ankara Kızılay
Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir."
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Polis,İtfaiye,Ankara
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:35