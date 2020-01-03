Haberler » Güncel » Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı - Haber

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı

ANKARA'da, Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı.

03.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:15 Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı

ANKARA'da, Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı'ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu'na giderken kontrolden çıktı. Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı. Jeneratör vagon devrilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.



Doğu Ekspresi, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:10   "Bu yoldaki zaferimiz katilleri için daha da acı olacaktır" - Haber
10:10   İki aracın çarpışma anı kamerada - Haber
10:10   Muğla merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Haber
10:10   Doğu'daki 3 ilde 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haber
10:05   Şehir merkezinde sera sayısı artıyor - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:13:32