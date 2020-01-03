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Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı (2) - Yeniden

ANKARA'da, yolcuları bıraktıktan sonra temizlik ve bakım için Marşandiz Bakım İstasyonu'na giden Turistik Doğu Ekspresi treninin lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı.

03.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:16 Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı (2) - Yeniden

ANKARA'da, yolcuları bıraktıktan sonra temizlik ve bakım için Bakım İstasyonu'na giden Turistik Doğu Ekspresi treninin lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Mevcut Doğu Ekspresi'nin artan yolcu talebinin karşılanması için Ankara-Kars arasına turizm amaçlı sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi, dün sabah 06.00'da Kars'tan Ankara'ya hareket etti. Makinistler Şahin B. ve Mehmet G. kontrolündeki Turistik Doğu Ekspresi, 24 saat süren yolculuğun ardından Ankara'ya ulaştı. Ankara Garı'nda yolcularını bırakan 12 vagonlu tren, daha sonra temizlik ve bakım için yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Marşandiz Bakım İstasyonu'na hareket etti. Ancak lokomotif ve arkasındaki jeneratör vagon, istasyona yaklaşık 500 metre kala bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Lokomotifin ön tarafın rayın dışına çıkarken, vagon devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

İhbar üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ekipler, vagonun kaldırılması için çalışma başlattı. Lokomotif ve vagonun vinç yardımıyla raylara oturtulması çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Trenden görüntü

-Detay

Haluk KARAASLAN-Caner ÜNVER-Harun ÖZALP/ANKARA, -



Doğu Ekspresi, Marşandiz, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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