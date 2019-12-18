Haberler » Güncel » Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon - Haber

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, dorse hırsızlarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:32Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon
'nın ilçesinde, dorse hırsızlarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir dorsenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, biri Afgan uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı. İş yerinde, kısmen parçalanmış bir dorse ile ezilmiş ve yakılmış plakalar ele geçirildi.
Şüphelilerin, çaldıkları dorseleri parçalayarak hurdacıya sattığı belirlendi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:58 Siirt Özel İdarespor'da transfer - Haber
11:58 Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Haber
11:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Haber
11:57 Kanala düşen genç, boğuldu - Haber
11:52 Memlekette kış Marmaris'te deniz keyfi - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
11:24 Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
18.12.2019 11:59:13