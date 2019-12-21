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Ankara'da dorse hırsızlarına suçüstü: 4 tutuklama

Ankara polisi, araçların dorselerini çaldıktan sonra parçalayıp sattığı belirlenen 8 şüpheliyi 'Kaynak' operasyonuyla suçüstü yakaladı.

21.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:45 Ankara'da dorse hırsızlarına suçüstü: 4 tutuklama
polisi, araçların dorselerini çaldıktan sonra parçalayıp sattığı belirlenen 8 şüpheliyi 'Kaynak' operasyonuyla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiler göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da son zamanlarda meydana gelen dorse hırsızlığı olayına yönelik çalışma başlattı. Sahipleri tarafından park edilen dorselerin çalındığı bölgelerde çalışma yapan ve çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan dorselerin Ankara'ya bağlı ilçesinde Sanayi Bölgesinde bulunan ve iş yeri görünümü verilmiş bir hangara çekilip burada kesilerek küçük parçalara ayrıldığını ve parçaların nakliyeciler vasıtasıyla hurdacılara satıldığını tespit etti.
HANGARDA SUÇÜSTÜ
Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, Kahramankazan'da bulunan hangara operasyon düzenleyerek şahısları dorse parçaladıkları sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda, D.E., L.E., E.E., A.D., C.A., Y.Ö., Y.G. ve O.B. gözaltına alındı. Ayrıca, operasyonun ardından yapılan aramada, kesilmiş vaziyette bulunan dorsenin şasi numarasından yapılan sorgulamasında Ankara Yenimahalle ilçesinden çalınan dorse olduğu tespit edildi. Söz konusu dorse sahibine teslim edildi.
PARÇALAYIP SATTILAR
Öte yandan, şüphelilerin park halindeki dorseleri gece vakti kendilerine ait çekici ile çalarak hangara getirdikleri, aynı gün keserek parçaladıkları ve hurda demir fiyatına nakliyeciler aracılığıyla satarak kazanç sağladıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E., L.E., E.E. ve A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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