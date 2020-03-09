Ankara'da Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar alanlara çıktı.
09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar alanlara çıktı. Çeşitli dernek, kuruluş ve partilere üye kadınlar; tacizlere, tecavüzlere, kadın haklarına yönelik saldırılara, kadın cinayetlerine ve çocuk istismarlarına karşı duracaklarını dile getirdiler
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu :Ankara'da Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Ankara, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel
Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık