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Ankara'da Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar alanlara çıktı.

09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar alanlara çıktı. Çeşitli dernek, kuruluş ve partilere üye kadınlar; tacizlere, tecavüzlere, kadın haklarına yönelik saldırılara, kadın cinayetlerine ve çocuk istismarlarına karşı duracaklarını dile getirdiler Ankara'da Dünya Kadınlar Günü

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Ankara, Güncel
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