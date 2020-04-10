Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ücretsiz maske dağıtımı Ankara'da resmen başladı.

10.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:30
Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ücretsiz maske dağıtımı Ankara 'da resmen başladı. Telefonuna mesaj gelen vatandaşlar maskelerini almak için en yakın eczaneye başvurdu.
Türkiye'de yeni tip korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen uygulama ile 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurmuştu. Ankara'da ücretsiz maske dağıtımı da bugün itibariyle resmen başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların telefonlarına maskelerini bulundukları il içindeki eczanelerden alabileceği mesajları gelmeye başladı. Maskelerini almak isteyen vatandaşlar eczaneye giderek TC kimlik numaralarını sisteme kaydettirip, cep telefonlarına gelen doğrulama koduyla maskelerini ücretsiz alabiliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Eczacı Eylem Duygu Erdeve, "Bizim reçetem uygulamamız var. O uygulamada yeni bir buton aktivite edildi bugün. Onun üzerinde biz vatandaşın TC kimlik numarasına ve telefonuna gönderilen şifreyi giriyoruz. Hastaya haftalık 5 tane maske bu şekilde teslim ediyoruz" dedi.
Şu an için uygulamada 50 ile 65 yaş arası vatandaşların yararlanabildiğini belirten Erdeve kısa süre içinde yaş aralığının genişletileceğini ifade etti.
Telefonundaki kod ile maskesini almak için eczaneye gelen Halil İbrahim Pektürk, Sağlık Bakanlığından cep telefonuna gelen kod ile eczaneye geldiğini söyleyerek, "5 tane maske aldım. Kod yaklaşık 1 saat önce geldi. Bir dahaki hafta başka bir kod gelecekmiş ve herhangi bir eczaneden maskemi alabilirmişim" ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar piyasada maske bulamadığını belirten Pektürk, uygulamanın çok iyi olduğunu söyleyerek, "Çok kolaylık sağladı. Ücretsiz alıyoruz. Malum 50 kuruşluk maskeyi 5 liraya 10 liraya alıyorduk. 1 hafta için 5 tane de yeterli bir sayı. Uygulama çok kolaylık sağlıyor. İşim olmadığı zaman evden dışarı çıkmıyorum ama çıktığım zaman toplu taşıma kullandığım içi mecburen maskeli binmem gerekiyor" dedi.
(Neşra Durmaz - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: Renault Yönetim Kurulu maaşlarında koronavirüs tasarrufu - Haber 17:59: Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu - Haber 17:54: Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Haber 17:54: Endonezya'da Kovid-19 salgını bütün eyaletlere yayıldı - Haber 17:53: Kosova'dan Türkiye'ye duygu dolu mektup - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler