Haberler » Güncel » Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi - Haber

Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi

ANKARA'da, 500 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, eğlence mekanları ve kafeler denetlendi.

01.12.2019 07:47 | Son Güncelleme: 01.12.2019 07:47Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi

ANKARA'da, 500 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, eğlence mekanları ve kafeler denetlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Kızılay bölgesinde bulunan eğlenme mekanları ve kafelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya, çevik kuvvet ve yunus ekiplerinin yanı sıra, maliye ve zabıta ekipleri de destek verdi. Ekipler, saat 21.30 sıralarında Çevik Kuvvet Toplu Kuvvet Amirliği'nden harekete geçerek, Karanfil ve Konur Sokak'ta önceden belirlenen adreslere birer birer girdi. Polis ekipleri, mekanlardaki kişilerin üst aramaları ve GBT kontrollerini gerçekleştirdi. Maliye ve zabıta ekipleri ise iş yerlerinin izin ve ruhsatlarını kontrol etti.



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:15 Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Takmayana 625 lira ceza kesilecek
07:59 DHA YURT BÜLTENİ - 1
07:48 Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi
07:47 Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi
07:19 İstanbul'da iki araca yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
1.12.2019 08:21:52