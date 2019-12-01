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Ankara'da eğlence mekanları ve kafeler denetlendi

Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendiAnkara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendiAnkara'da, 500 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, eğlence mekanları ve kafeler denetlendi.

01.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 08:41
'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi
Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi
Ankara'da, 500 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, eğlence mekanları ve kafeler denetlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Kızılay bölgesinde bulunan eğlenme mekanları ve kafelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya, çevik kuvvet ve yunus ekiplerinin yanı sıra, maliye ve zabıta ekipleri de destek verdi. Ekipler, saat 21.30 sıralarında Çevik Kuvvet Toplu Kuvvet Amirliği'nden harekete geçerek, Karanfil ve Konur Sokak'ta önceden belirlenen adreslere birer birer girdi. Polis ekipleri, mekanlardaki kişilerin üst aramaları ve GBT kontrollerini gerçekleştirdi. Maliye ve zabıta ekipleri ise iş yerlerinin izin ve ruhsatlarını kontrol etti.
Ankara'da eğlence mekanları ve kafeler denetlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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