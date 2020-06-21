Ankara'da eğlence merkezine baskın 36 kişiye para cezası

Ankara'da eğlence merkezine baskın: 36 kişiye para cezasıANKARA'da gece geç saatlerde bir eğlence merkezindeki toplam 36 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 113 bin TL para cezası uygulandı.

21.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:19
Ankara'da eğlence merkezine baskın: 36 kişiye para cezası
ANKARA'da gece geç saatlerde bir eğlence merkezindeki toplam 36 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 113 bin TL para cezası uygulandı.
Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi'nde faaliyet yürüten fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence merkezinin gece saatlerinde açık olduğunu belirledi. Polis ekipleri, söz konusu adrese gittiklerinde kapı kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini tespit etti. Bunun üzerine eğlence merkezine giren ekipler, 36 kişi bulunan eğlence mekanındaki kişilere İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten para cezası kesti. 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira para cezası kesildi. Ankara’da eğlence merkezine baskın 36 kişiye para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Dini nikahlı eşini öldürdü, ’Neden yaptınız?’ sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Haberler››Güncel››Ankara'da eğlence merkezine baskın 36 kişiye para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:40: Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 107 yaşına girdi - Haber 10:40: 18 yıldır oğlunu arayan baba: Gece uyuyamıyoruz - Haber 10:39: Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 9 gözaltı - Haber 10:39: Son dakika haberleri! Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı - Haber 10:39: Ardahan ve Artvin'nde yükseklerdeki karın erimesi görsel şölene dönüşüyor - Haber 10:00: Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü - Haber 09:58: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin - Haber 09:50: Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi - Magazin 19:19: Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı - Haberler