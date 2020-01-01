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Ankara'da ekmeğe bir yılda ikinci zam geldi

Başkent'te geçtiğimiz nisan ayında 25 kuruş zam yapılan ekmek fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Ankara'da ekmeğe gelen yüzde 20'lik zamla fiyatlar 1 lira 50 kuruşa çıktı.

01.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:45

'da 1.25 TL olan 200 gramlık ekmeğin fiyatının 1.50 TL'ye yükseldi. Fiyatlara zam yapılmasında maliyet artışının etkili olduğu belirtildi. Un fiyatındaki yükselişin yanı sıra elektrik ve suya yapılan zamlar da maliyetleri arttırdı. Böylece ekmeğe yüzde 20 zam yapılmış oldu.

HALK EKMEK ZAM YAPMADI

Fakat Halk Ekmek'e ise herhangi bir zam gelmedi. Halk Ekmek Başkent genelinde 70 kuruşa satılmaya devam edecek.

FIRINCILAR ZAMMI SAVUNDU

Ankaralı fırıncılar, un, elektrik ve su fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmek fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

BİR YILDA 2 KERE ZAM GELDİ

Ankara'da en son 2019 Nisan'ında ekmeğe zam yapılmıştı. 1 lira olan ekmeğin fiyatı 1.25 liraya yükselmişti. Ekmeğe yüzde 50 zam yapılarak 1.50 olması reddedilerek 1.25 lirada anlaşılmıştı. Nisan ayında yapılmayan ekmeğe zam şimdi yapılmış oldu.

Ankara'da ekmeğe bir yılda ikinci zam geldi

Halk Ekmek, Ankara, Ekonomi, Güncel


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