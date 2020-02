Ankara'da "Elektrikli ve Otonom Araçlar Konferansı"

MEKMÜHDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yasin Adıgüzel, "Sürücüsüz araç teknoloji endüstrisi yılda ortalama yüzde 16 oranında büyüyor. Bu büyüme ile sürücüsüz araç teknolojisi endüstrinin 2025 yılında piyasada 900 milyar sterlinlik bir piyasa değerine ulaşması bekleniyor" dedi.Mekatronik Mühendisleri Derneği (MEKMÜHDER) tarafından düzenlenen "Elektrikli ve Otonom Araçlar Konferansı" Ostim Teknik Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi.Konferansın açılış konuşmacılarından MEKMÜHDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yasin Adıgüzel, İdlib'de meydana gelen hain saldırıyı hatırlatarak Mekatronik Mühendisleri Yönetim Kurulu adına bir taziye mesajı okudu. Türkiye 'nin milli güvenliğini sağlamak için İdlib'te görev yapan ve rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirten Adıgüzel, "Milletimizin her zorluğu birlik ve beraberlik ile aşabilecek güçtedir. Devletimizin her koşulda yanındayız. Başımız sağ olsun" dedi.Petrol ürünleriyle çalışan araçların insan sağlığını olumsuz etkilediğine işaret eden Adıgüzel, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre hava kirliliği yüzünden her yıl dünyada 4 milyon 200 bin Türkiye'de ise 52 bin kişinin yaşamını kaybettiğini belirtti. Hava kirliliğinin sadece ölümlere değil, pek çok hastalığa da yol açtığını vurgulayan Adıgüzel, "DSÖ 2013 yılında hava kirliliğini kanserin nedenleri arasında saydı. Hava kirliliğine bağlı pek çok solunum yolu hastalığı da var. Sigara içmeyen ailelerin çocukları astım oluyor, kalp krizi ve felç gibi riskler taşıyor. Bir akademisyen hocamızın araştırmalarına göre Bursa'nın havasını bir gün solumak 38 paket sigara içmeye bedelken bu rakam İzmir'de 23, Ankara 'da 17, İstanbul'da 16 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın çıktılarına göre araç sayısını azaltmalı, dur-kalk yapmadan yola devam etmelerini sağlayacak önlemler almak lazım. Araçlar durup kalktıkça yakıt ihtiyacı artıyor ve havayı daha fazla kirletiyor. Bu araştırma sayesinde aslında artık elektrikli otonom araçların en kısa süre içerisinde ülkemizde kullanıma girmesini destekler cinsten" diye konuştu.Otonom araçlar hakkında katılımcılara bilgi veren Adıgüzel, "Otonom araçlar, içinde bulundurdukları otomatik kontrol sistemleri sayesinde sürücüye ihtiyaç duymadan; yolu, trafik akışını, çevresini algılayarak, sürücü müdahalesi olmadan, seyir halinde gidebilen otomobillerdir. Otonom otomobiller binek araç sektöründe bir devrime yol açacak otomotiv sektöründe de büyük bir dönüşüme neden olacaktır. Özellikle otomotiv sanayisi bu gelişimden en çok etkilenen birimlerden olacaktır. Sürücüsüz araç teknoloji endüstrisi yılda ortalama yüzde 16 oranında büyüyor. Bu büyüme ile sürücüsüz araç teknolojisi endüstrinin 2025 yılında piyasada 900 milyar sterlinlik bir piyasa değerine ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki 8 yıl içinde Kore, tamamen kendi teknolojisi ile geliştirdiği otonom araçlar üretmeyi planlıyor. Şu an ABD ve Avrupa merkezli firmaların tekelinde bulunan bu sektörde gelecekte pazarın daha da genişleyerek Asya'ya doğru uzayacağı öngörülüyor. Otonom araçların dünya çağında parlak geleceğe sahip olduğu aşikar. Umuyorum ki biz de Türkiye'de otonom araçlar üretip bu sektörde söz sahibi olan ülkeler arasında olabiliriz" şeklinde konuştu.OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da konferansın konusunun bütün dünyanın odaklandığı konulardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Bizim bölgemiz çok sayıda çok sektörün bir arada bulunduğu ve Türkiye'nin sorunlarına çare üretmeye odaklı bir merkez. Türkiye'nin ürettiği pek çok önemli projenin bileşenleri bizim bölgemizde yapılıyor dolayısıyla biz bunu eğitimle de tamamlayarak farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Şu anda üretim yapmış olmak tek başına bir şey ifade etmiyor, yaptığımız üretimin içine katma değer, ilgi, teknoloji eklemezsek sadece başkalarının tasarladığı işlerin üreticisi haline geliyoruz. Bu bizi ileriye taşıyacak bir yol değil" ifadelerini kullandı.Programda, MEKMÜHDER Ankara Temsilcisi Tahir Uras ise Derneğin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Konferansa, MEKMÜHDER Yöneticileri, Türkiye'nin farklı yerlerinden STK Başkanları ile temsilcileri, firmaların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ANKARA