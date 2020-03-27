Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandı

Ankara'da engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandıANKARA'da tartıştığı engelli oğlu Recep Dikmen'i (19), baltayla başına vurarak öldüren baba Osman Dikmen (47), sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

27.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:54
Ankara 'da engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandı
ANKARA'da tartıştığı engelli oğlu Recep Dikmen 'i (19), baltayla başına vurarak öldüren baba Osman Dikmen (47), sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Keçiören ilçesindeki Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Baştuğ Sokak'taki bir apartmanda oturan Osman Dikmen, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü engelli oğlu Recep Dikmen'i başına baltayla vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan baba Dikmen, poliste suçunu itiraf ederek, "Oğlum yüzde 35 zihinsel engelliydi. Son iki yıldır ilaçlarını kullanmıyordu. Saldırgan davranışlar sergiliyordu. Benden para istedi. Ağır küfürler etti. Ben de sinirlenip yatak odasından aldığım baltayı, oğlumun kafasına arkasından vurmak istedim. Bu sırada oğlum birden bana dönünce balta alnına denk geldi. Baltayla iki kez daha vurdum. Pişmanım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Dikmen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE ANKARA,(DHA)-
Ankara’da engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dikmen, Ankara, Güncel

Haberin Videosu :

Ankara'da engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Sakarya'dan kısa kısa - Haber 18:24: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte,... - Haber 18:23: ZÜLFÜ LİVANELİ EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK - Haber 18:22: Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı - Haber 18:22: SPK'dan "Piyasa Dolandırıcılığı" uyarısı Açıklaması - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor