Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da engelli oğlunu öldüren baba tutuklandı

Ankara'da tartıştığı engelli oğlunu balta ile öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:09
Ankara'da engelli oğlunu öldüren baba tutuklandı
Ankara 'da tartıştığı engelli oğlunu balta ile öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde oğluna balta ile üç kere vurduğunu söyleyen baba, "Sürekli benden para istemesinden bunaldım. Olay günü benden para istedi. Ağır küfürler etti" dedi.

Olay, dün Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman D., engelli oğlu Recep D. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman D., eline aldığı baltayla oğlunun vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Recep D. aldığı darbeler sonucunda yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Recep D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, baba Osman D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Osman D.'nin emniyetteki ifadesinde, oğlunun yüzde 35 engelli olduğunu ve son iki yıldır hapını kullanmadığını söylediği öğrenildi. Oğlunun saldırgan ve agresif olduğunu belirten Osman D.'nin, "Sürekli benden para istemesinden bunaldım. Olay günü benden para istedi. Ağır küfürler etti. Ben de sinirlenip yatak odasından aldığım baltayı oğlumun kafasına arkasından vurmak isterken oğlum birden bana dönünce balta alnına denk geldi. Sonra baltayla iki kez daha vurdum. Olaydan dolayı pişmanım" dediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Osman D., soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs, "akrabayı kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ankara'da engelli oğlunu öldüren baba tutuklandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:23: Mürettebatının karantinaya alındığı gemi havadan görüntülendi - Haberler 18:22: Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına gelen gemide korona hareketliliği - Haberler 18:20: İşte Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı - Haberler 18:18: Vadide sel sularında mahsur kalan 2 köpek ve 3 kedi kurtarıldı - Haberler 18:16: Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar - Haberler 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haberler