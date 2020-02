Ankara'da "Erasmus+ Spor Bilgi Günü ve Çalıştayı"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, "Erasmus+ Spor Bilgi Günü ve Çalıştayı"na katıldı.Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Erasmus+ Spor Destekleri kapsamında gerçekleştirilen "Erasmus+ Spor Bilgi Günü ve Çalıştayı"na katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Bütün bu olanlar Erasmus, Erasmus'un değişik bileşenleri aslında bizim Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde aldığımız bir mesafe. AB üyelik süreci istediğimiz hızda gitmiyor ama üyelik sürecinde yararlandığımız birçok birlik programı var. Bu birlik programlarından en büyüğü, en önemlilerinden bir tanesi de Erasmus+ dediğimiz program. Bunun spor bileşeni çok önemli, çünkü spor bileşenini değişik alanlarda kullanabiliriz mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, sivil toplum diyaloğu veya Brüksel kaynaklı spor bileşeni olarak. Sadece bir alandan spora bakmak doğru değil, dolayısıyla bu geniş resmi görmenizde çok büyük yarar var" dedi.Kaymakcı, "Türkiye coğrafya, siyaset, ekonomi, ticaret, tarih ve gelecek olarak Avrupalı bir ülke ama sporda da bir Avrupa ülkesi, bunu hiçbir zaman unutmayalım" ifadelerini kullandı."Projelere başvururken sizlerin her zaman yanındayız"Fonlara ilişkin de konuşan Kaymakcı, "Buradaki fonların büyük bir kısmı AB'den geliyor ancak Türkiye'nin de çok ciddi ulusal katkısı var. 'Orada bir fon var, kullanmasak da çok önemli değil' demeyelim. Bu fonlar, bizim geleceğimizin fonları ve bizim bütçemizden de birtakım rakamların içinde bulunduğu bir fon. Dolayısıyla bu fonları kullanmak bizim için adeta sorumluluk ve görev olmalı. Türkiye'nin sağlıklı ve sportif bir toplum olarak ilerleyebilmesi için özellikle federasyonlarımızın, kulüplerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın sadece Ulusal Ajans, sadece Avrupa Birliği Başkanlığı projelerine değil, aynı zamanda Brüksel merkezli projelere başvurması çok önemli. Bu projelere başvururken sizlerin her zaman yanındayız" dedi.İşbirliği protokolü imzalanacakGençlik ve Spor Bakanlığı ile çok yakın çalıştıklarını dile getiren Kaymakcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile önümüzdeki dönemde işbirliği protokolü imzalayacaklarını kaydetti. Kaymakcı, bu protokol sayesinde spor dünyasına, gençlere ve eğitim dünyasına önemli katkılarda bulunacaklarını ifade etti.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş ise, "Erasmus programı çerçevesinde 'Herkes için Erasmus' sloganı var burada. Biz de 'Herkes için Spor' diyoruz. Herkesin spor faaliyetleri içinde bulunması lazım. Bu, her iki başlığı bir araya getireceğimiz bir çalıştaya başlıyoruz" dedi."Gerek eğitim için, gerek yatırım kapasitemizin desteklenmesi için edindiğimiz fon bugün itibarıyla yaklaşık 50 milyon dolar"Baydaş, "Geçtiğimiz sene bu alanda ciddi bir gayretle, çalışmayla faaliyete başladık ve bir birimi sadece bu iş için ihdas ettik, arkadaşlarımızı bu yönüyle motive etmeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada sadece geçen sene, sadece Avrupa Birliği fonları değil, çeşitli finans kaynaklarından gerek eğitim için, gerek yatırım kapasitemizin desteklenmesi için edindiğimiz fon bugün itibarıyla yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde. Bu bir yıllık gayretle ulaşabildiğimiz rakam" ifadelerini kullandı.Bugün yapılacak şeyin çok kıymetli olduğunu dile getiren Baydaş, spor federasyonlarının bu konudaki başarısını performans kriteri olarak göreceklerini söyledi. Baydaş, "Buradan sağlayabileceğiniz her kuruş fonun, bizim kendi kaynaklarımızdan ödediğimiz fonun bize geri dönüşü olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu finansal araçlar, bu AB finansal araçları, bizim kendi öz bütçemizden sağladığımız katkılarla oluşuyor. Üye ülkelerin sağladığı katkılarla oluşuyor. Yaptığımız katkının da ötesinde bir geri dönüş sağlamamız lazım" şeklinde konuştu.Program, yapılan sunumlar ile devam etti. - ANKARA