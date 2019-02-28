Hesabı Beğenmeyen Şahıslar, Restorana Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 kişi, hesap yüzünden çalışanlarıyla tartıştıkları restorana pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde'de meydana geldi. Bora O.'ya ait et restoranına müşteri olarak gelen 2 kişi, gelen hesap nedeniyle iş yeri çalışanlarıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından iş yerinden çıkan ismi henüz belirlenemeyen 2 kişi, otomobille restoranın önünden geçerken pompalı tüfekle ateş açtı. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada yapılan saldırıda mermilerin ikisi cama isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar otomobille kaçtı.

POLİSLER POMPALI TÜFEĞE EL KOYDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobilin peşine düştü. Doğukent Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sırasında saldırganlar otomobili terk edip, yaya olarak kaçtı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, suç aleti pompalı tüfeğe el koydu.

iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen, çalışanların ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA