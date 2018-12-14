Ankara'da Etkili Olan Kar Yağışında Birçok Araç Yolda Kaldı

14 Aralık 2018 Cuma 13:18



14 Aralık 2018 Cuma 13:18

Ankara'da dün gece etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Araçlar buz tutan yolda zorluklarla ilerken küçük çaplı kazalar da oldu. Bazı toplu taşıma araçları ise yolda kaldı. Kar yağışının hayata olan olumsuz etkisinin yanı sıra karın keyfini kayarak çıkaranlar da oldu. Aracının camındaki karı temizlemeden trafiğe çıkan bir aracı cep telefonu ile çeken bir sürücünün, "Gece görüşü var herhalde, anlatmaya gerek yok" yorumu ise tebessüm ettirdi.Görüntü dökümü-Yolda kalan araçlar-Camları karla kaplı aracın trafikte ilerlemesi-Ters yönde giden araçlar-Karın keyfini kayarak çıkaranlar-DetaylarHakime TORUN/ ANKARA