Ankara'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Ankara'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
16.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:18
Ankara 'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Uzun Selvi Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada evde olmayan Yılmaz A, oturduğu dairenin yandığını duyunca mahalleye gelerek içeri girdi.
Durumu fark eden ve çağrılarına yanıt alamayan komşuların ihbarı üzerine yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Yılmaz A'yı baygın halde buldu.
Dumandan etkilendiği belirlenen Yılmaz A, daireden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Uzun Selvi Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada evde olmayan Yılmaz A, oturduğu dairenin yandığını duyunca mahalleye gelerek içeri girdi.
Durumu fark eden ve çağrılarına yanıt alamayan komşuların ihbarı üzerine yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Yılmaz A'yı baygın halde buldu.
Dumandan etkilendiği belirlenen Yılmaz A, daireden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
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