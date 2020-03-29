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Ankara'da "evde kal" çağrısı etkili oldu

Sıhhıye-Kızılay istikameti boş sokaklar Kızılay meydanından görüntü Yollardan görüntü Otobüs duraklarından görüntü Parklardan görüntü ANKARA (AA) Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki...

29.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:33
Sıhhıye- Kızılay istikameti boş sokaklar
Kızılay meydanından görüntü
Yollardan görüntü
Otobüs duraklarından görüntü
Parklardan görüntü ANKARA (AA) Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara 'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ankara’da ’evde kal’ çağrısı etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Ankara, Güncel

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Ankara'da "evde kal" çağrısı etkili oldu

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