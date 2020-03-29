Ankara'da "evde kal" çağrısı etkili oldu
Sıhhıye-Kızılay istikameti boş sokaklar Kızılay meydanından görüntü Yollardan görüntü Otobüs duraklarından görüntü Parklardan görüntü ANKARA (AA) Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki...
29.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:33
Sıhhıye- Kızılay istikameti boş sokaklarKızılay meydanından görüntüYollardan görüntüOtobüs duraklarından görüntüParklardan görüntü ANKARA (AA) Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara 'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü.
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Kaynak: AA