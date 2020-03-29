Ankara'da "evde kal" çağrısı etkili oldu - Drone
Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü.
29.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:14
Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara 'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü. (2)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA