Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri

Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseriANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 160 haneli sitenin sakinleri, şarkıcı Oğuz Boran'ın bahçede verdiği konser ile moral buldu.

21.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:49
Ankara 'da evde kalan site sakinlerine moral konseri
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 160 haneli sitenin sakinleri, şarkıcı Oğuz Boran'ın bahçede verdiği konser ile moral buldu.
Etimesgut ilçesindeki site yönetimi, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyarak, günlerdir dışarıya çıkmayan site sakinleri için konser düzenledi. Şarkıcı Oğuz Boran, ekibiyle birlikte sahneye dönüştürülen havuzlu bahçede, site sakinlerine evde kalmaları için motivasyon konseri verdi. Yarısını sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların oluşturduğu sitenin sakinleri, balkon ve pencerelere çıkarak, Oğuz Boran'ın şarkılarına eşlik etti. Vatandaşlar, balkonlarda çiftetelli oynayıp, halay çekerek moral buldu.
Site yöneticisi Hasan Ekim, dışarıya çıkamayan site sakinleri için sosyal bir eğlence düzenlediklerini söyleyerek "Komşularımızdan birisinin konser fikrine sıcak baktık. Sağ olsun kendisi sanatçıyı ve alanı hazırladı. Biz de pandemi dolayısıyla evlerine kapanan hem çocuklarımız, hem de büyüklerimiz için evde geçirdikleri günlerde bir nebze de olsa eğlendirmek adına bu konsere imkan sağladık" dedi. Şarkıcı Oğuz Boran da 24 yıllık müzik hayatında ilk defa böyle bir konser verdiğini ifade ederek, "Bu zorlu süreçte evlere tıkılıp kaldık. Koronavirüsten korunmak için dışarıya çok fazla çıkamıyoruz. Biz de evde kalan dostlarımıza motivasyon sağlamak ve onların bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu bilmeleri için böyle bir konser verdik. Çok güzel tepkiler aldık. 24 yıllık sanat hayatımda koronavirüs sayesinde ilk defa böyle bir konser verdim. Bu süreçte insanları müzikle motive ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu. Ankara’da evde kalan site sakinlerine moral konseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Etimesgut, Ankara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul’da iki mahalle riskli alan ilan edildi Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çin’de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti Haberler
Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un’un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak Haberler
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak
Ramazan anketinde vatandaşlara soruldu: Oruç tutacak mısınız? İşte çıkan sonuç Haberler
Ramazan anketinde vatandaşlara soruldu: Oruç tutacak mısınız? İşte çıkan sonuç
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:31: New York'ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldı - Haber 12:31: MARDİN Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı - Haber 12:30: Mersin'de ihtiyaç sahiplerine 35 bin gıda kolisi gönderildi - Haber 12:30: Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi - Haber 12:30: Milli Eğitim Bakanı Selçuk çocuklara kitap yazdı - Haber 11:56: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı - Haber 10:45: Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 00:53: 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak - Haber 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber