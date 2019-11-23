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Ankara'da evlerinde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

23.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:46Ankara'da evlerinde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi
'nın ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.
Mahallesi'nde Zekeriya (92) ile eşi Saniye Gündür'ün (91) yaşadığı tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Çubuk Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi, ev kullanılamaz hale geldi.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Zekeriya ve Saniye Gündür'ün cenazesi, ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kavaklı, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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