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Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine EYP ile düzenlenen saldırıyı araştırmak için oluşturulan özel ekibin, 9 DEAŞ'lı teröristi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.

13.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:58

Genel Komutanlığı, 'de bir iş yerine el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıyı araştırmak için oluşturulan özel ekibin, 9 DEAŞ'lı teröristi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Yenimahalle, Jandarma, Ankara, Güncel


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