Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıyı araştırmak için oluşturulan özel ekibin, 9 DEAŞ'lı teröristi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.

BAŞKENTİ KANA BULAYACAKLARDI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.